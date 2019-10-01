Жительница Воронежа пыталась «отмыть» 750 тыс рублей, полученных за сбыт наркотиков
Женщина обналичила полученные за «дурь» биткоины
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В Воронеже поймали даму, легализовавшую преступно заработанные 750 тыс рублей – 25-летняя женщина обогатилась в период с 2017-й по 2019-й годы, продавая наркотики за биткоины. Затем сбытчица запрещенных препаратов обменяла цифровую валюту на рубли и перевела их на лицевые счета.
На даму завели уголовное дело за легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU