Жительница Воронежа пыталась «отмыть» 750 тыс рублей, полученных за сбыт наркотиков

СЕГОДНЯ 13:25 2019-10-01T13:25:39+03:00

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В Воронеже поймали даму, легализовавшую преступно заработанные 750 тыс рублей – 25-летняя женщина обогатилась в период с 2017-й по 2019-й годы, продавая наркотики за биткоины. Затем сбытчица запрещенных препаратов обменяла цифровую валюту на рубли и перевела их на лицевые счета.

На даму завели уголовное дело за легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU