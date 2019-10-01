В Воронеже мать и две дочери отравились угарным газом из-за неисправности в колонке

СЕГОДНЯ 13:04 2019-10-01T13:04:18+03:00

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«КП-Воронеж» уже сообщала, что на минувшей неделе от отравления угарным газом в нашем городе пострадали шесть человек. В том числе трое детей. К счастью, все остались живы.

Стали известны подробности ЧП, в котором пострадала семья из трех человек - отравление угарным газом произошло во время использования газовой колонки. 27 сентября помощь потребовалась двум девочкам 12 и 13 лет, а также их 39-летней маме. По адресу Ленинский проспект, 38 выехала скорая помощь. Семью госпитализировали.

Старший врач сообщил об отравлении угарным газом в единую диспетчерскую службу в 23.21. В пресс-службе управления ГО И ЧС нам уточнили, что, по словам мастера газовой службы, причина отравления - обратная тяга в газовой колонке.

ИСТОЧНИК KP.RU