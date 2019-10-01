2019-10-01T12:16:50+03:00
Происшествия

В Воронеже работала подпольная лаборатория по производству амфетамина

Силовики изъяли 7,7 кг запрещенного вещества
Ярослав ИВАНОВ
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В столице Черноземья в ничем непримечательном гараже на проспекте Патриотов пряталась целая лаборатория по производству наркотиков. Задержали двоих воронежцев 26 и 30 лет. С ноября 2018 по февраль 2019-го преступная группа синтезировала в гараже амфетамин. Когда сотрудники наркоконтроля и УФСБ по Воронежской области накрыли подпольное производство, там изъяли 7,75 кг амфетамина.

Мужчины приобрели оборудование через интернет, там же скачали рецепты изготовления зелья и через сеть продавали наркотики, сформировав за это время круг постоянных покупателей.

Возбудили пять уголовных дел за незаконное производство и сбыт наркотических средств. Подельникам грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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