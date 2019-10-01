2019-10-01T10:57:01+03:00
Происшествия

В Воронеже 83-летний водитель «Дэу-Нексия» сбил школьницу

Девочку отправили в больницу
Ярослав ИВАНОВ
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30 сентября в Воронеже сбили 14-летнюю девочку. ДТП произошло около 14.45 на ул. Хользунова, 100.

По предварительным данным полиции, 83-летний водитель «Дэу-Нексия», следовавший по улице Хользунова в сторон Антонова Овсеенко, сбил школьницу на нерегулируемом пешеходном переходе. Девочку с травмами доставили в больницу.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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