2019-10-01T10:18:54+03:00
Общество

После капремонта системы теплоснабжения жильцы воронежского дома еще больше замерзли

В прошлом отопительном сезоне температуру в квартирах была на 3-4 градуса ниже нормы
Ярослав ИВАНОВ
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Жильцы многоквартирного дома на улице Жигулевской, 28а жалуются на недостатки прошлогоднего ремонта. Не за горами зима, а жители этого дома уже замерзают в своих квартирах. И боятся, что грядущую зиму не переживут.

В прошлом году в рамках региональной программы капремонта в доме заменил систему теплоснабжения, батареи в подъездах, деревянные конструкции и покрытия кровли. Казалось бы, должно стать теплее, ан нет.

- До переделки отопления даже в сильные морозы температура в моей квартире не падала ниже 22 градусов. Прошлая зима стала настоящим испытанием: новые биметаллические батареи едва грели. Несколько раз вызывала аварийную службу, поскольку термометр показывал 14-16 градусов. Но коммунальщики ничем не помогли. Новые батареи в нашем третьем подъезде вообще всю зиму оставались холодными, - рассказала жительница дома Светлана Гаврилова. Она призналась, что в течение прошлого отопительного сезона фиксировала температуру в квартире - она была на 3-4 градуса ниже нормы.

Еще одной созданной капремонтом проблемой стали переставшие нормально работать водосточные желоба над третьим подъездом. После их замены дождевая и талая вода потекла по внешним стенам, заливая несколько балконов. Также жильцов беспокоит обновление водоотведения, холодного водоснабжения и электрики, которое ремонтируют в этом году. Подрядчики сменили стояки канализации не во всех квартирах, пластиковые водопроводные трубы плохо закреплены, вибрируют от напора воды. Крайне небрежно заделаны каналы для проводки в стенах подъезда.

- Люди неоднократно пытались обратить внимание фонда капремонта на проблему, но регоператор упорно ее не замечает и отсылает людей в управляющую компанию, - сообщила член регионального штаба ОНФ Светлана Мишанова. - Мы попросили региональный фонд капитального ремонта вернуться к этому вопросу и услышать жильцов. Параллельно направили обращение в правительство Воронежской области с просьбой вмешаться в сложившуюся ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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