В Воронежской области "девятка" сбила пенсионерку
За 30 сентября в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 124 аварии, большинство из них произошло в столице Черноземья - 92. В 10 ДТП травмы различной степени тяжести получили 14 человека, один погиб.
Около в половины девятого утра на 8-м километре дороги «Павловск-Калач-Петропавловка-Бутурлиновка» ВАЗ-2109 под управлением 62-летнего водителя, следовавший из села Воронцовка в направлении Павловска, сбил пешехода. 71-летняя женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пенсионерку доставили в больницу, но она умерла от травм.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU