В Воронежской области "девятка" сбила пенсионерку

СЕГОДНЯ 09:30 2019-10-01T09:30:19+03:00

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За 30 сентября в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 124 аварии, большинство из них произошло в столице Черноземья - 92. В 10 ДТП травмы различной степени тяжести получили 14 человека, один погиб.

Около в половины девятого утра на 8-м километре дороги «Павловск-Калач-Петропавловка-Бутурлиновка» ВАЗ-2109 под управлением 62-летнего водителя, следовавший из села Воронцовка в направлении Павловска, сбил пешехода. 71-летняя женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пенсионерку доставили в больницу, но она умерла от травм.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU