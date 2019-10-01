2019-10-01T09:03:19+03:00
Звезды

В Воронеже отменили еще два гастрольных мероприятия

Можно сдать билеты на спектакль «Куклы L.O.L спасают единорога» и на концерт Насти Кудри
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Гастрольная афиша Воронежа снова несет потери. Отмены мероприятий продолжаются. Организаторы концерта Насти Кудри сообщили, что рэп и поп-певица не выступит 4 октября РК «Парнас». Nastya Kudry успела попеть с Ольгой Бузовой и Алексеем Воробьевым и выпустить два альбома, но концерт пока в Воронеже не собрала...

А 24 октября в Воронежском концертном зале не случится спектакля «Куклы L.O.L спасают единорога», организаторы сообщили, что мероприятие отменяется по независящим от них причинам.

Так что билеты можно вернуть по месту их приобретения.

Напомним, с начала нового гастрольного сезона уже отменили концерты группы GruppaSkryptonite, а также Александра Панайотова и Кати Лель.

Под угрозой срыва было и выступление культовой американской группы Evanescence, правда, по уважительной причине – грузовик с аппаратурой музыкантов попал в аварию. В итоге концерт перенесли на день, фура, правда, так и не доехала до Воронежа, но музыканты вышли из положения, арендовав местные инструменты и сыграв акустический концерт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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