В Воронежскую область на пленэр съедутся именитые художники

СЕГОДНЯ 08:31 2019-10-01T08:31:03+03:00

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На пленэр «На земле Бориса и Глеба» в Воронежскую область приедут мастера Российской академии художеств, живописцы из Москвы, Санкт-Петербурга, Липецка, Тамбова и, конечно, Воронежа. Работать на натуре художники будут с 1 по 11 октября в Борисоглебске. Среди участников пленэра - О.М. Савостюк и Л.И. Савельева, А.И. Дубов, А.С. Золотых и А.Н. Лавров, О.И. Малявкин, П.Ю. Золотов, И.Е. Токарева. Запечатленные красоты природы и городские пейзажи в работах мастеров можно будет увидеть 10 октября в картинной галерее Борисоглебска. Авторы передадут свои картины в дар Воронежской области. Они украсят социальные объекты региона.

ИСТОЧНИК KP.RU