36 новых камер видеофиксации появятся на дорогах Воронежской области

30 Сент. 22:44 2019-09-30T22:44:54+03:00

Однако определение подрядчика, который возьмется за их установку, пока затягивается

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На портале госзакупок опубликовали итоги тендера на установку 36 приборов видеофиксации за 133 миллиона рублей. Победителем аукциона признали компанию "Вектор". Однако определение подрядчика было приостановлено после жалобы индивидуального предпринимателя. Тот потребовал от антимонопольной службы присмотреться к конкурсной документации, требования которой были слишком уж узкими.

Отметим, что устройства должны появиться на дорогах Воронежской области до 25 мая 2021 года. 6 приборов разместят на подъезде к Воронежу от М-4 "Дон", еще 6 - на Тамбовской трассе, сразу 22 камеры - на Курской, 2 - на дороге Р-22 "Каспий".

Алексей Рыжков, начальник отдела эксплуатации средств фото- видеофиксации областного УГИБДД, рассказал, что основной упор в этом году сделают на приборы, "замечающие" непропуск пешеходов. Ранее ГИБДД открыла доступ к информации обо всех устройствах видеофиксации.

ИСТОЧНИК KP.RU