2019-09-30T20:04:34+03:00
Общество

Отопительный сезон 2019 в Воронеже: в 93% соцобъектов Воронежа к вечеру понедельника дали отопление

Лучше всего «согрели» детсадовцев
Елена ФЕДЯШЕВА
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В жилые дома отопление обещают дать в течение 10 днейВ жилые дома отопление обещают дать в течение 10 днейФото: из архива «КП»
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По данным мэрии на 18.00 понедельника, 30 сентября, в 466 социальных объектов из 500 дали отопление. Это 193 детский сада из 201, 141 школа из 149 и 132 лечебных учреждения из 150. В среднем, батареи потеплели в 93,2% объектов социальной сферы.

Напомним, начало отопительного сезона в соцучреждениях мэр объявил неделю назад. О подготовке жилых домов к пуску тепла распорядился сегодня губернатор. Александр Гусев дал коммунальщикам десятидневный срок для завершения всех работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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