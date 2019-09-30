Воронеж встал в восьмибалльных пробках из-за аварий
Самые сильные заторы в районе улицы Остужева
скрин "Яндекс.Пробки"
Изменить размер текста:
В понедельник 30 сентября вечером на левом берегу Воронежа произошло несколько аварий. В результате к 19 часам в пробках встали виадук над Центральным парком, Северный мост, улица Переверткина, Ленинский проспект и остужевское кольцо.
Немногим лучше была дорожная обстановка в центре города и на северном направлении. Здесь причиной заторов стало привычное обилие транспорта в час-пик.
Следите за обстановкой и ищите маршруты объезда.
ИСТОЧНИК KP.RU