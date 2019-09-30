2019-09-30T19:40:43+03:00
Общество

Воронеж встал в восьмибалльных пробках из-за аварий

Самые сильные заторы в районе улицы Остужева
Елена ФЕДЯШЕВА
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В понедельник 30 сентября вечером на левом берегу Воронежа произошло несколько аварий. В результате к 19 часам в пробках встали виадук над Центральным парком, Северный мост, улица Переверткина, Ленинский проспект и остужевское кольцо.

Немногим лучше была дорожная обстановка в центре города и на северном направлении. Здесь причиной заторов стало привычное обилие транспорта в час-пик.

Следите за обстановкой и ищите маршруты объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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