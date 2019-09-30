В Воронеже расселили 13 из 24 аварийных домов

СЕГОДНЯ 19:20 2019-09-30T19:20:26+03:00

На реализацию муниципальной программы выделили почти 618 миллионов

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В 2019 и 2018 году на реализацию муниципальной программы расселения аварийного жилья в Воронеже выделили 617,8 млн. рублей, 70% из которых –это средства областного бюджета, остальное – бюджет города.

В программу расселения попали 24 аварийных дома, признанные непригодными для жилья. К этому моменту расселены 13 домов, это 262 квартиры.

- Для шести частично расселенных домов управлением жилищных отношений размещены задания на приобретение 41 объекта долевого строительства. Квартиры будут переданы муниципальному образованию в первой декаде ноября, - рассказали в мэрии Воронежа. – После этой процедуры горожанам предоставят новые помещения.

Всем собственникам предложили возместить стоимость жилья деньгами, с некоторыми уже заключили договоры на предоставление средств.

- Для нанимателей и собственников, выразивших желание переселяться в благоустроенные жилые помещения, размещены задания на приобретение готовых квартир, которые будут предложены жильцам для осмотра в ближайшее время, и после оформления права собственности муниципального образования будут переданы в пользование по договору социального найма или в собственность граждан, - пояснили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU