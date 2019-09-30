Каждый третий воронежец боится потерять свою работу

СЕГОДНЯ 17:18 2019-09-30T17:19:01+03:00

Этот страх в основном связан с тем, что новое место найти не так уж просто

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На днях СМИ облетела новость, что до конца сентября работу могут потерять до 52 тысяч россиян. Соответствующие данные опубликовал Росстат. Речь идет о тех, кого могут уволить из-за сокращения штата или ликвидации компании. В связи с этим «КП-Воронеж» вместе с социологической службой «Ваше мнение!» решила узнать у горожан, боятся ли они потерять свою работу?

Так, каждый третий воронежец, согласно данном исследованию, боится, что его попросят уйти с нынешнего места. Для 28,5% респондентов этот страх связан, прежде всего, с тем, что им трудно будет найти что-то другое. Еще 15,5% признались, что любят свой труд – поэтому не хотели бы остаться без него.

13,5% участников опроса гордо ответили, что у них нет никаких опасений, в случае чего они легко смогут найти новую работу. Другие 2% сказали, что у них есть «подушка безопасности», поэтому они могут и отдохнуть немного.

Всего 3,5% горожан не боятся, что их уволят, потому что сами работают на себя. В то же время целых 33,5% респондентов оказались либо безработными, либо людьми с временным заработком – зачастую это либо пенсионеры, либо студенты, так что им увольнение не грозит. Остальные респонденты затруднились ответить на вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU