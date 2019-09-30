За неделю шесть воронежцев отравились угарным газом

СЕГОДНЯ 16:53 2019-09-30T16:53:48+03:00

Половина из них – дети

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На минувшей неделе от отравления угарным газом в Воронеже пострадали шесть человек. К счастью, все они остались живы. Среди пострадавших трое детей.

В понедельник, 26 сентября, из дома на улице Гайдара в больницу доставили 31-летнюю женщину и ее 10-летнюю дочь.

В четверг сообщение об отравлении поступило из многоэтажки на Московском проспекте. Там в ванной без сознания обнаружили 19-летнего студента, снимавшего жилье. Причиной отравления стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования: колонка была установлена в ванной.

27 сентября в доме на Ленинском проспекте угарным газом надышалась целая семья: женщина и два ее сына 12 и 13 лет.

Спасатели напоминают, что при первых признаках отравления – слезотечение, головокружение, головная боль, тошнота, слабость – необходимо открыть окна , покинуть помещение и вызвать спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU