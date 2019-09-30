За неделю шесть воронежцев отравились угарным газом
На минувшей неделе от отравления угарным газом в Воронеже пострадали шесть человек. К счастью, все они остались живы. Среди пострадавших трое детей.
В понедельник, 26 сентября, из дома на улице Гайдара в больницу доставили 31-летнюю женщину и ее 10-летнюю дочь.
В четверг сообщение об отравлении поступило из многоэтажки на Московском проспекте. Там в ванной без сознания обнаружили 19-летнего студента, снимавшего жилье. Причиной отравления стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования: колонка была установлена в ванной.
27 сентября в доме на Ленинском проспекте угарным газом надышалась целая семья: женщина и два ее сына 12 и 13 лет.
Спасатели напоминают, что при первых признаках отравления – слезотечение, головокружение, головная боль, тошнота, слабость – необходимо открыть окна , покинуть помещение и вызвать спасателей.
ИСТОЧНИК KP.RU