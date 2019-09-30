Воронежские власти ищут формат взаимодействия с профсоюзами, чтобы отремонтировать «Труд»

СЕГОДНЯ 16:28 2019-09-30T16:28:11+03:00

А тем временем на «Чайке» и «Локомотиве» приводят в порядок покрытие

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Сегодня на планерке в региональном правительстве руководитель департамента физической культуры и спорта Воронежской области Владимир Кадурин рассказал, что в этом году в 13 районах появятся площадки для сдачи нормативов ГТО:

- До 24 года такое оборудование появится во всех сельских районах. Также в Воронеже начнется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на базе учебно-воспитательного комплекса имени Киселева. Вместе с этим департамент обеспечит поставку оборудования для строительства футбольных полей на тренировочной базе в Тенистом и в муниципальную спортшколу олимпийского резерва по футболу №15.

Помимо этого, Владимир Кадурин отметил, что до конца года на стадионе «Чайка» укрепят травяное покрытие и поставят комплект оборудования для легкой атлетики:

- А на «Локомотиве» ведется строительство искусственного футбольного поля с подогревом.

Также по его словам, на левом берегу завершилось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и скоро его введут в эксплуатацию.

- У нас есть еще одна задача – это стадион «Труд». Его, безусловно, нужно приводить в порядок. В каком формате мы будем взаимодействовать с профсоюзами, тоже нужно будет определяться в течение двух-трех недель. И принимать решение, как мы участвуем в приведении в порядок этого стадиона, - отметил в свою очередь губернатор Александр Гусев.

ИСТОЧНИК KP.RU