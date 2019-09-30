Женская консультация воронежской больницы №16 стала комфортной и современной

СЕГОДНЯ 16:13 2019-09-30T16:13:12+03:00

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Женская консультация на базе воронежской городской больницы №16 на улице Баррикадной, 26 предстала в новом виде после ремонта с помощью «бережливых» технологий. Вместо старой регистратуры с окошечком появилась регистратура открытого типа, заменили скамьи для пациентов, с графиком работы врачей знакомит новое электронное табло. Персонал консультации изучил алгоритм общения с пациентами.

- Медкарты хранятся в отдельном помещении с допуском ограниченного количества персонала, - рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения области. - Провели реконструкцию гардероба. В планах медицинской организации сделать эффективную систему навигации и организовать колл-центр.

Регистратура женской консультации работает с понедельника по пятницу с 07.30 до 20.00 (суббота с 9.00 до 15.00 – прием ведет дежурный врач). Телефон регистратуры: 8 (473) 248-86-06.

ИСТОЧНИК KP.RU