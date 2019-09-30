Пенсионер, умерший в воронежском доме, где в батареи дали ток, хронически болел

СЕГОДНЯ 15:45 2019-09-30T15:45:57+03:00

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В пресс-службе регионального департамента здравоохранения 30 сентября «КП-Воронеж» подтвердили, что смерть 78-летний больного, проживавшего в доме №92 по улице Хользунова, стала следствием продолжительной болезни и не связана с воздействием внешних причин. Пенсионер длительное время находился под наблюдением врачей, получал необходимое лечение в связи с тяжелым хроническим заболеванием.

29 сентября 78-летний мужчина скончался от воспаления легких. В полиции сообщили, что смерть не связывают с происшедшим ЧП. В то же время в доме пока нет отопления – воспаление легких в таких условиях не вылечишь…

Напомним, беды жильцов дома № 92 начались с того, что в нескольких квартирах стали плавиться батареи. Вызвали спасателей, те эвакуировали жильцов четвертого подъезда, которых коснулась эта напасть, а также еще одного – третьего – всего 115 человек. В мэрии рассматривают две возможные причины ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU