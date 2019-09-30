Директор воронежской УК о штрафе в 100 тысяч: «Мы не в состоянии содержать дом за 4 тысячи в месяц»

СЕГОДНЯ 15:36 2019-09-30T15:37:55+03:00

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Директор УК «Ленинского района» Эдуард Баркин прокомментировал сообщение государственной жилинспекции Воронежской области о назначении крупного штрафа за неисполнение предписания. Напомним, инспектор ГЖИ обнаружил в доме №40 на улице Донбасской ряд грубых нарушений от разрушенных вентиляционных каналов, до аварийных козырьков и трещины в стене. Однако в установленный срок УК предписание не выполнила, что и стало основание для обращения ведомства в суд.

- Многоквартирный жилой дом по ул. Донбасская, 40 введен в эксплуатацию в 1935 году. К настоящему моменту он ни разу капитально не ремонтировался, - рассказал Эдуард Баркин. - Напоминаем, что капитальный ремонт не относится к зоне ответственности управляющей компании. Соответственно, степень износа двухэтажки очень высока.

По словам директора, ситуация осложняется тем, что в доме всего восемь помещений и ежемесячные сборы по «первой строке» на содержание и текущий ремонт при условии не полной оплаты собственниками, составляют всего около 4 тысяч рублей.

- Чтобы исполнить предписание ГЖИ, необходимо несколько сотен тысяч рублей. Откуда их взять?- продолжает Баркин. - Нужную сумму жители дома не смогут собрать и за 5 лет. В ситуации тотальной нехватки финансовых средств, собственникам можно надеяться только на капитальный ремонт. Он запланирован ФКР на 2022 год. Тогда в доме будут капитально отремонтированы внутридомовые инженерные системы электроснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, отремонтированы подвальные помещения, фундамент, фасад и крыша.

ИСТОЧНИК KP.RU