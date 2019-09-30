2019-09-30T14:59:24+03:00
Происшествия

Жителя Воронежской области арестовали за мат

Мужчина громко ругался в общественном месте
Виктор ПАВЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Женщина из Аннинского района обратилась в полицию, чтобы утихомирить своего нетрезвого сожителя. 21 сентября он куда-то отлучился из дома. Когда вернулся, то без всяких видимых причин закатил скандал.

Слушая потоки нецензурной брани, женщина вышла на улицу и позвонила брату: "Нужна помощь!". Когда тот пришел к дому, горе-любовник продолжал кричать матом. Сестра и брат поняли, что без полиции не обойтись.

Мужчину задержали. За мат в общественном месте в его отношении составили протокол по статье "Мелкое хулиганство". Суд назначил дебоширу двое суток административного ареста на срок двое суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Фестиваль Beat Weekend устроит для воронежцев паблик-токи и концерты
Правительство Воронежской области планирует открыть кредитные линии на 15,3 млрд рублей
В Нововоронеже в рамках Международной научно-технической конференции обсудили вопросы безопасной эксплуатации АЭС с ВВЭР в России и за рубежом
Губернатор распорядился о пуске тепла в дома воронежцев
Воронежец наказал автомобилистку за неудачную парковку с помощью камня
Октябрь в Воронеже начнется грозой и шквалистым ветром
Сеть воронежских столовых закрыли из-за тараканов
В Воронежской области попавшийся пьяным водитель пытался откупиться за 25 тысяч
Мухи и микроорганизмы встретились ревизорам в воронежских киосках с шаурмой
Воронежская УК заплатит 100 тысяч за разрушенные дымоходы и сквозную трещину в стене
В Воронеже работал башенный кран, в котором не хватало деталей
"Оргия праведников" отметит в Воронеже 20-летие группы
Инна Чурикова в Воронеже будет играть спектакли два дня подряд
Эксперт о ЧП в воронежской многоэтажке: «Экономить электричество с помощью батарей реально только на старом счетчике»
Во время прокладки коммуникаций рядом с воронежским отелем нашли человеческие останки