Жителя Воронежской области арестовали за мат

СЕГОДНЯ 14:59 2019-09-30T14:59:24+03:00

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Женщина из Аннинского района обратилась в полицию, чтобы утихомирить своего нетрезвого сожителя. 21 сентября он куда-то отлучился из дома. Когда вернулся, то без всяких видимых причин закатил скандал.

Слушая потоки нецензурной брани, женщина вышла на улицу и позвонила брату: "Нужна помощь!". Когда тот пришел к дому, горе-любовник продолжал кричать матом. Сестра и брат поняли, что без полиции не обойтись.

Мужчину задержали. За мат в общественном месте в его отношении составили протокол по статье "Мелкое хулиганство". Суд назначил дебоширу двое суток административного ареста на срок двое суток.

ИСТОЧНИК KP.RU