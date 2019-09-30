Правительство Воронежской области планирует открыть кредитные линии на 15,3 млрд рублей

СЕГОДНЯ 14:40 2019-09-30T14:40:29+03:00

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Правительство Воронежской области объявило восемь тендеров на открытие кредитных линий на общую сумму 15,3 млрд рублей. Деньги планируют взять на срок от 3 до 3,5 лет. Аукцион должен состояться 22 октября. Максимальная цена контрактов - 3,4 млрд рублей.

- 15 млрд рублей - так называемый «коммерческий» долг региона, то есть это не задолженность по бюджетным кредитам. Сейчас речь идет фактически о технической процедуре: перекредитовке этого долга под более низкий процент, что стало возможным благодаря недавнему снижению ключевой ставки и последовавшему за этим снижением ставок по кредитам в банках. Таким образом, регион не наращивает долги за счет новых займов, а идет к снижению долговой нагрузки за счет более привлекательных условий, - прокомментировали в облправительстве.

ИСТОЧНИК KP.RU