Правительство Воронежской области планирует открыть кредитные линии на 15,3 млрд рублей
Правительство Воронежской области объявило восемь тендеров на открытие кредитных линий на общую сумму 15,3 млрд рублей. Деньги планируют взять на срок от 3 до 3,5 лет. Аукцион должен состояться 22 октября. Максимальная цена контрактов - 3,4 млрд рублей.
- 15 млрд рублей - так называемый «коммерческий» долг региона, то есть это не задолженность по бюджетным кредитам. Сейчас речь идет фактически о технической процедуре: перекредитовке этого долга под более низкий процент, что стало возможным благодаря недавнему снижению ключевой ставки и последовавшему за этим снижением ставок по кредитам в банках. Таким образом, регион не наращивает долги за счет новых займов, а идет к снижению долговой нагрузки за счет более привлекательных условий, - прокомментировали в облправительстве.
ИСТОЧНИК KP.RU