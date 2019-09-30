2019-09-30T14:18:18+03:00
Общество

В Нововоронеже в рамках Международной научно-технической конференции обсудили вопросы безопасной эксплуатации АЭС с ВВЭР в России и за рубежом

25-26 сентября 2019 года в Нововоронеже Воронежской области проходила Международная научно-техническая конференция (МНТК) на тему «55 лет безопасной эксплуатации АЭС с ВВЭР в России и за рубежом»
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В конференции, которая прошла в рамках празднования 55-летия со дня пуска 1-го энергоблока Нововоронежской АЭС, приняли участие 250 представителей научного сообщества, атомной отрасли, подрядных организаций и профильных вузов. В течение двух дней они делились опытом в самых передовых разработках атомной энергетики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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