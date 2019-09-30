Сеть воронежских столовых закрыли из-за тараканов

СЕГОДНЯ 13:49 2019-09-30T13:49:47+03:00

Роспотребнадзор нагрянул в заведения с внеплановой проверкой

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Сотрудники Роспотребнадзора провели внеплановые проверки в заведениях, принадлежащих предпринимателю Г.Н. Понкратову. Это столовые, расположенные на Грамши, 73б, Солнечной, 33, Машиностроителей, 24. В итоге нашли нарушения.

Использованная и чистая посуда, готовая и сырая продукция могли находиться рядом. Где-то на продуктах отсутствовали необходимые маркировки. Ну и на десерт - тараканы, которые встретились проверяющим.

Административные материалы рассмотрели в Ленинском и Коминтерновском районных судах. В итоге все три заведения должны приостановить работу на 14 суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU