Сеть воронежских столовых закрыли из-за тараканов
Сотрудники Роспотребнадзора провели внеплановые проверки в заведениях, принадлежащих предпринимателю Г.Н. Понкратову. Это столовые, расположенные на Грамши, 73б, Солнечной, 33, Машиностроителей, 24. В итоге нашли нарушения.
Использованная и чистая посуда, готовая и сырая продукция могли находиться рядом. Где-то на продуктах отсутствовали необходимые маркировки. Ну и на десерт - тараканы, которые встретились проверяющим.
Административные материалы рассмотрели в Ленинском и Коминтерновском районных судах. В итоге все три заведения должны приостановить работу на 14 суток.
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ИСТОЧНИК KP.RU