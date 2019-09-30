2019-09-30T13:11:54+03:00
Общество

Мухи и микроорганизмы встретились ревизорам в воронежских киосках с шаурмой

Специалисты нашли нарушения в двух павильонах
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Шаурма шаурме рознь.Шаурма шаурме рознь.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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После случая с массовым отравлением шаурмой специалисты Роспотребнадзора особенно внимательно проверяют киоски с ближневосточным фастфудом. На минувшей неделе пришлось закрыть два из них.

Павильон, расположенный в Лисках (ул. Коммунистическая, д. 4А), "порадовал" проверяющих ведром для сточных вод - подключения к канализации не было. Домашняя одежда хранилась рядом с рабочей. А еще в помещении отметили мух.

Воронежский киоск на Плехановской, 15 удивил еще сильнее. Тут в одном помещении готовили продукцию и мыли инвентарь. В шаурме "классической" нашли превышение норм по микробиологическим показателям. Это они еще "сырную" не пробовали!

По решению суда лискинский павильон закроют на тридцать суток, воронежский - на двадцать пять. Судебные приставы уже опечатали двери. В УФССП по Воронежской области обещают проследить за исполнением требований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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