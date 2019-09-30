2019-09-30T13:11:51+03:00
Общество

Эксперт о ЧП в воронежской многоэтажке: «Экономить электричество с помощью батарей реально только на старом счетчике»

При этом система отопления, действительно, может нагреться
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Рукавицын Олегфото Рукавицын ОлегФото: из архива «КП»
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Уже несколько дней воронежцы обсуждают ЧП в многоэтажном доме на улице Хользунова, 92, где в субботу по батареям и газовым трубам ни с того ни с сего пошел электрический разряд. От этого даже начала плавиться краска на радиаторах, а газопровод раскалился.

В качестве одной из версий причин происшествия коммунальные службы назвали попытку кого-то из жильцов сэкономить на оплате электричества с помощью заземления через систему отопления. Пока в домах нет отопления, многие согреваются с помощью энергоемких электрообогревателей. Мы попросили электрика разъяснить, каким образом это возможно.

- Это реально сделать, и такое часто практиковалось у владельцев дисковых электросчетчиков старого образца, - рассказал нам Владислав, электрик. – В этом случае в счетчик поступает фаза, а ноль заземляют на батарею. Когда ноль не возвращается в счетчик, цепь разомкнута, и диск счетчика не вращается.

- Могут ли нагреться от прохождения тока батареи?

- Могут, если на своем пути электричество встретит, например, участок пластиковой трубы (если кто-то из жильцов заменил батареи), - считает Владислав. – При плохом заземлении ток будет искать выход и вызовет нагревание металла.

В этом же случае жильцы соседних квартир могут получить удар током, если, например, одновременно коснутся батареи и другой металлической трубы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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