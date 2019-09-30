Житель Воронежской области пострадал в аварии с мотоциклом

СЕГОДНЯ 10:17 2019-09-30T10:17:03+03:00

По неясной пока причине водитель двухколесного транспорта не справился с управлением

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В Калаче произошла дорожная авария с мотоциклом, сообщают в ГУ МВД по Воронежской области. ДТП случилось вчера, 29 сентября, примерно в 21.55.

На улице Красина 51-летний водитель мотоцикла "Циклон" по неясной пока причине не справился с управлением. Транспортное средство рухнуло на бок. Мужчина получил травмы, его доставили в больницу. Обстоятельства аварии изучают сотрудники ГИБДД.

В области за сутки зарегистрировано 88 ДТП, из них в Воронеже - 53, на федеральных трассах - 8, в районах - 27. В двух авариях получили травмы два человека.

ИСТОЧНИК KP.RU