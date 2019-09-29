В Воронеже выступит Алессандро Сафина

29 Сент. 23:59 2019-09-30T00:06:56+03:00

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В столицу Черноземья снова приедет с концертом Алессандро Сафина. Итальянец, ожививший оперу элементами поп-музыки, подарил миру потрясающие дуэты с Сарой Брайтман, Элтоном Джоном, Эваном Макгрегором, Дженнифер Лопес, он пел перед королевой Великобритании Елизаветой II. Завоевал сердца миллионов слушателей во всем мире исполнением арий из «Евгения Онегина» Чайковского и «Богемы» Джакомо Пуччини. Певец увлекается группами U2, Genesis, Depeche Mode и Clash и слушает легендарного Энрико Карузо. Именно благодаря экспериментальному смешению двух жанров - классического и популярного - музыканту удалось создать собственный стиль, который он сам обозначил как «оперный рок». В России певец приобрел армию поклонников, когда его прониковенная композиция Luna прозвучала в сериале «Клон».

Воронежцам артист исполнит с оркестром как прославившие его оперные арии, так и композиции с альбомов Musica di te, Sognami и Insieme A Te, без хита Luna не обойдется.

Концерт пройдет в театре оперы и балета 11 ноября в 19.00 (12+).

ИСТОЧНИК KP.RU