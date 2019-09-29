В Воронеже на видео попала встреча хозяйки с собакой, которую искали полтора месяца

СЕГОДНЯ 19:08 2019-09-29T19:08:31+03:00

За это время огромный пес породы кане-корсо каким-то образом попал с правого берега на левый [видео]

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Зоозащитник Юрий Шамарин разместил на странице своего приюта «Дора» ВКонтакте видео, на котором огромная кане-корсо радостно встречает нашедшуюся хозяйку.

Пес попал в приют 24 сентября. Его привез неравнодушный мужчина, увидевший собаку привязанной к столбу недалеко от остановки Саврасова в Левобережном районе.

- Он побаивался сначала, говорил, что пес порыкивает, но потом все же удалось найти общий язык с кане-корсо и доставил его на машине к нам в приют, - говорит Юрий Шамарин.

Информацию о собаке разместили в доступных ресурсах, и уже в 11 утра 25 октября за ней пришли две женщины. Пес кинулся к хозяйке с бурными ласками. Женщина рассказала, что собаку зовут Кунжут, ему пять лет, он убежал от бывшего мужа. Тот приехал повидаться с детьми и решил прогуляться с животным. Как пес попал на левый берег, женщина теряется в догадках. Кунжута она искали шесть недель.

Хозяйка хотела показать документы, но Юрий Шамарин не стал их смотреть. Поведение собаки говорило о том, чья она, лучше всяких бумажек.

Встреча с хозяйкой кане-корсо, потерявшегося шесть недель назад.

ИСТОЧНИК KP.RU