В Воронеже на видео попала встреча хозяйки с собакой, которую искали полтора месяца
Зоозащитник Юрий Шамарин разместил на странице своего приюта «Дора» ВКонтакте видео, на котором огромная кане-корсо радостно встречает нашедшуюся хозяйку.
Пес попал в приют 24 сентября. Его привез неравнодушный мужчина, увидевший собаку привязанной к столбу недалеко от остановки Саврасова в Левобережном районе.
- Он побаивался сначала, говорил, что пес порыкивает, но потом все же удалось найти общий язык с кане-корсо и доставил его на машине к нам в приют, - говорит Юрий Шамарин.
Информацию о собаке разместили в доступных ресурсах, и уже в 11 утра 25 октября за ней пришли две женщины. Пес кинулся к хозяйке с бурными ласками. Женщина рассказала, что собаку зовут Кунжут, ему пять лет, он убежал от бывшего мужа. Тот приехал повидаться с детьми и решил прогуляться с животным. Как пес попал на левый берег, женщина теряется в догадках. Кунжута она искали шесть недель.
Хозяйка хотела показать документы, но Юрий Шамарин не стал их смотреть. Поведение собаки говорило о том, чья она, лучше всяких бумажек.
Встреча с хозяйкой кане-корсо, потерявшегося шесть недель назад.
ИСТОЧНИК KP.RU