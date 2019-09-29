Воронежский «Буран» вырвал победу в овертайме у усть-каменогорского «Торпедо»

СЕГОДНЯ 16:36 2019-09-29T16:36:19+03:00

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Начинался матч в казахском Усть-Каменогорске для «Бурана» очень удачно. Уже на второй минуте Антон Малышев как следует щелкнул по воротам, и шайба залетела в угол – 1:0. А вот для хозяев площадки позитивно начался второй период. Едва прозвучала сирена об его начале, после быстрой комбинации Александр Шин завел шайбу уже в пустые ворота. На 29 минуте Илья Кляузов повторил трюк Боброва – объехал ворота и закинул туда хоккейный снаряд с противоположного угла – 1:2 – «Буран» снова впереди.

Увы, после этого сложилось впечатление, что из «ураганных» выкачали воздух. Хозяева планомерно наращивали давление на ворота «Бурана» и гол в начале третьего периода после броска с разворота Евгения Рымарева был закономерным. После этого воронежские хоккеисты немного отодвинули игру от своих ворот и дотерпели до овертайма. А в формате «три на три» долгий розыгрыш увенчался смачным броском Ивана Ковалева. 3:2 – «Буран» все же вырывает два очка. Воронежский клуб после девяти игр набрал семь очков и пока занимает 25 место.

Впереди у «Бурана» матч 2 октября в Новокузнецке с соседом по турнирной таблице местным «Металлургом», идущим на 27 месте. Игра стартует в 15.00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU