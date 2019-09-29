2019-09-29T16:01:57+03:00
Происшествия

Под Воронежем за хранение 126 граммов марихуаны мужчина может сесть на 10 лет

Сейчас его отправили в следственный изолятор
Юрий КОЗЛОВ
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В Семилукском районе полицейские, отрабатывая оперативную информацию, явились с неожиданным визитом к 44-летнему местному жителю. Как и предполагали стражи порядка, во время обыска в его доме нашли марихуану. Травка потянула на весах на 126,99 граммов.

- Мужчину задержали и отправили в следственный изолятор, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области. - Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение и хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Максимальное наказание по ней – десять лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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