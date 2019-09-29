В Воронеже на «зебре» сбили мужчину, выносившего мусор

СЕГОДНЯ 15:04 2019-09-29T15:04:06+03:00

Мужчину отвезли в больницу и после оказания помощи отпустили домой. Фото: "Мой и твой Воронеж".

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В субботу, 28 сентября, поздно вечером у дома № 79 на улице Острогожской произошло ДТП. Его свидетели утверждают, что мужчина пошел вынести мусор и переходил «зебру», чтобы добраться до бака. Одна машина его пропустила, а водитель другой, «Рено-Логан», не успел затормозить и сбил пешехода.

48-летнего мужчину увезли в БСМП. Его травмы оказались не тяжелыми (хотя, по словам очевидцев, у него было сильно разбито лицо). Мужчину отпустили домой. В ГИБДД уточнили, что водителю «Рено» 34 года. Сейчас выясняют, почему он не сбросил скорость перед «зеброй».

ИСТОЧНИК KP.RU