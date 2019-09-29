Очевидцы: в Воронеже мужчина на квадроцикле сбил людей на остановке
В субботу, 28 сентября, случилось ДТП на остановке «Заводская» в Железнодорожном районе. По очевидца аварии Семена Скорлупкина, мужчина, руливший квадроциклом, не справился с управлением. Его понесло прямо на остановку. Часть людей, стоявших там, успели убежать, но некоторых квадроцикл зацепил. Травмы они получили не очень тяжелые, так как на месте ДТП не остались.
Квадроцикл перевернулся, и водитель оказался под ним. Местные жители, видевшие аварию, утверждают, что у транспортного средства потек бензин, на багажнике стояла еще одна канистра, и взрыва удалось избежать чудом.
В одном из комментариев к посту Татьяна Ларионова утверждает, что водителя квадроцикла отвезли в больницу «Электроника», у него сломана ключица предстоит операция.
ИСТОЧНИК KP.RU