В Воронежской области ночью в авариях погибли двое мужчин

СЕГОДНЯ 10:09 2019-09-29T10:09:57+03:00

Водитель «Опеля» улетел в кювет, а мотоциклист врезался в металлическое ограждение дороги

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Две трагедии случились на дорогах нашей области ночью в субботу, 28 сентября.

В 00.05 на 13 километре дороги Панино-Борщево в Панинском районе 30-летний водитель «Опеля-Мерива», местный житель, ехавший из Панино в сторону села 1-ая Ивановка, улетел в кювет. Машина опрокинулась. Водитель погиб на месте.

В 2.15 на 740 километре трассы «Дон» в Богучарском районе 32-летний мотоциклист, житель Богучара, ехавший на «Кавасаки Z1000» в направлении Москвы, врезался в металлическое ограждение. Мужчина умер до приезда скорой.

- Обстоятельства обоих ДТП продолжают устанавливать, - сообщили в региональном ГУ МВД. – Всего 28 сентября зарегистрировали 129 ДТП. Из них 82 – в Воронеже, 43 – в районах, 4 – на федеральных трассах. В семи авариях погибли двое, ранены пятеро.

ИСТОЧНИК KP.RU