Воронежец лишился денег с карты из-за «сотрудника банка»

СЕГОДНЯ 12:40 2019-09-28T12:40:16+03:00

Не рассказывайте никому свои данные с банковских карт! Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Несмотря на все объявления, многие горожане по-прежнему попадаются на стандартные уловки

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23-летнему воронежцу на днях позвонил сотрудник службы безопасности банка. Он сообщил, что на карте мужчины зарегистрирована подозрительная активность и якобы нужно произвести ряд действий, чтобы обезопасить деньги. Вы же уже поняли, что это был очередной мошенник?

«Сотрудник банка» после недолгого разговора получил необходимые данные и положил трубку, а со счета потерпевшего воронежца списали 5000 рублей. Хозяину карты пришлось обратиться в дежурную часть отдела полиции №2.

Сейчас мошенника разыскивают. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьей 159 УК РФ.

Помните о необходимости соблюдать бдительность при разглашении личных данных лицам, представляющимся сотрудниками финансовых учреждений, переводе денежных средств по неизвестным реквизитам.

ИСТОЧНИК KP.RU