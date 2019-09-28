На матч казахстанского «Номада» и воронежского «Бурана» пришло всего 95 зрителей

СЕГОДНЯ 09:12 2019-09-28T09:12:19+03:00

В такой камерной обстановке наш клуб проиграл с минимальным перевесом соперника

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27 сентября в Казахстане воронежский хоккейный клуб «Буран» гостил у «Номада» из Нур-Султана. В упорной борьбе наша команда уступила со счетом 1:2.

Все шайбы залетели в ворота во втором тайме. Проигрывая 0-2, «Буран» смог сократить разрыв до минимума - это сделал Булат Байкеев. Но переломить ход встречи у бурановцев не получилось.

- Соперник был сегодня сильнее. К сожалению, хоккеисты выпадали пачками. И к концу матча мы уже не могли собрать двух пятерок. Сил очень много было потрачено. Соперника с победой! - отметил Алексей Ярушкин, главный тренер «Бурана».

Удивляет и то, что на этом матче во дворце спорта «Казахстан» собралось всего 95 зрителей. И это при вместимости арены - 4 070. Встреча проходила практически в камерной обстановке.

Впереди нас ждет матч с еще одним казахстанским клубом. 29 сентября "ураганные" сыграют с "Торпедо" в Усть-Каменогорске.

ИСТОЧНИК KP.RU