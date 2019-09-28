На матч казахстанского «Номада» и воронежского «Бурана» пришло всего 95 зрителей
27 сентября в Казахстане воронежский хоккейный клуб «Буран» гостил у «Номада» из Нур-Султана. В упорной борьбе наша команда уступила со счетом 1:2.
Все шайбы залетели в ворота во втором тайме. Проигрывая 0-2, «Буран» смог сократить разрыв до минимума - это сделал Булат Байкеев. Но переломить ход встречи у бурановцев не получилось.
- Соперник был сегодня сильнее. К сожалению, хоккеисты выпадали пачками. И к концу матча мы уже не могли собрать двух пятерок. Сил очень много было потрачено. Соперника с победой! - отметил Алексей Ярушкин, главный тренер «Бурана».
Удивляет и то, что на этом матче во дворце спорта «Казахстан» собралось всего 95 зрителей. И это при вместимости арены - 4 070. Встреча проходила практически в камерной обстановке.
Впереди нас ждет матч с еще одним казахстанским клубом. 29 сентября "ураганные" сыграют с "Торпедо" в Усть-Каменогорске.
ИСТОЧНИК KP.RU