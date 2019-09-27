2019-09-27T19:37:48+03:00
Общество

Отопительный сезон-2019: уже 90% школ и детсадов Воронежа получили тепло

Рассказываем, как много объектов пока остаются с холодными батареями
Виктор ПАВЛОВ
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Большинство детских учреждений уже получили тепло.Большинство детских учреждений уже получили тепло.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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В мэрии Воронежа сообщили, какое число социальных объектов получили тепло. По состоянию на 17.00 27 сентября подключена большая часть из них.

Более 91% дошкольных учреждений могут похвастаться комфортной температурой в помещениях. Из 202 таких объектов тепло пустили в 185. Учебных учреждений - чуть меньше. Из 149 объектов отопление дали в 135, что составляет около 90%.

Больше всего объектов с холодными батареями - среди больниц и поликлиник. Из 149 лечебных учреждений тепло пущено в 127. Это 85,2 %.

Когда дадут тепло в жилые дома, пока не сообщается. Губернатор дал указание проработать этот вопрос с управляющими компаниями. Теоретически, можно добиться ускорения подачи тепла в отдельный дом. На практике таких случаев не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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