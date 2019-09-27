Отопительный сезон-2019: уже 90% школ и детсадов Воронежа получили тепло
В мэрии Воронежа сообщили, какое число социальных объектов получили тепло. По состоянию на 17.00 27 сентября подключена большая часть из них.
Более 91% дошкольных учреждений могут похвастаться комфортной температурой в помещениях. Из 202 таких объектов тепло пустили в 185. Учебных учреждений - чуть меньше. Из 149 объектов отопление дали в 135, что составляет около 90%.
Больше всего объектов с холодными батареями - среди больниц и поликлиник. Из 149 лечебных учреждений тепло пущено в 127. Это 85,2 %.
Когда дадут тепло в жилые дома, пока не сообщается. Губернатор дал указание проработать этот вопрос с управляющими компаниями. Теоретически, можно добиться ускорения подачи тепла в отдельный дом. На практике таких случаев не было.
ИСТОЧНИК KP.RU