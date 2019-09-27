Новая улица Воронежа получила имя юного героя

СЕГОДНЯ 19:06 2019-09-27T19:06:18+03:00

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Новая улица Воронежа, расположенная в Подгорном, получила имя Славы Алексеева. Соответствующее постановление опубликовала мэрия. Улица берет начало от дома 3 на Преображенской.

В 1942 году 14-летний пионер стал сыном полка. В районе Чернавского моста он встретил взвод младшего лейтенанта Арефьева и попросил остаться с солдатами. Парень, который к тому моменту закончил семь классов, помогал военным занимать выгодные позиции. Его знание города пригодилось не раз. Так, во время перехода солдат из района СХИ на левый берег Слава указал брод через реку Воронеж.

Позже война занесла юношу в Сталинград, далее - во Львов. По данным краеведов, он погиб в бою в 1944 году.

ИСТОЧНИК KP.RU