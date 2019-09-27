В лобовом столкновении "десятки" и фуры на воронежской трассе погибли двое

СЕГОДНЯ 18:29 2019-09-27T18:29:42+03:00

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Сегодня, 27 сентября, примерно в 15.40 в Россошанском районе произошло ДТП, унесшее жизнь двоих человек. На 250 км дороги "Белгород-Павловск" столкнулись ВАЗ-2110 и грузовик "Вольво". Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

По предварительным данным, водитель "десятки" - 40-летняя жительница Белгородской области - выехала на встречную полосу. Там и произошло столкновение. Водитель легковушки и ее пассажир, 40-летний мужчина, скончались на месте.

- По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, - сообщают в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU