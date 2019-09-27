В Воронеже собственника сети заправок "Калина-Ойл" приговорили к реальному сроку

СЕГОДНЯ 18:01 2019-09-27T18:02:19+03:00

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65 миллионов рублей - именно столько, по данным регионального Следственного управления СК РФ, получил из бюджета собственник сети заправок "Калина Ойл" после махинаций с налогом на добавленную стоимость.

Для этого использовал сразу несколько подконтрольных юрлиц. С июля 2011 года по январь 2018 года те перепродавали друг другу заправки и топливо, благодаря чему и был возмещен налог.

45-летний предприниматель признал вину, а также возместил ущерб в полном объеме. Суд признал его виновным по двум эпизодам мошенничества в особо крупном размере. Итог - два года в колонии общего режима. При этом максимальное наказание, которое ему грозило - четыре года и четыре месяца лишения свободы за каждый эпизод.

ИСТОЧНИК KP.RU