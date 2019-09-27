2019-09-27T18:02:19+03:00
Происшествия

В Воронеже собственника сети заправок "Калина-Ойл" приговорили к реальному сроку

Предприниматель будет отбывать наказание в колонии общего режима
Виктор ПАВЛОВ
Поделиться:
Пока неясно, как отразится "отъезд" руководителя на работе сети заправок.Пока неясно, как отразится "отъезд" руководителя на работе сети заправок.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
Изменить размер текста:

65 миллионов рублей - именно столько, по данным регионального Следственного управления СК РФ, получил из бюджета собственник сети заправок "Калина Ойл" после махинаций с налогом на добавленную стоимость.

Для этого использовал сразу несколько подконтрольных юрлиц. С июля 2011 года по январь 2018 года те перепродавали друг другу заправки и топливо, благодаря чему и был возмещен налог.

45-летний предприниматель признал вину, а также возместил ущерб в полном объеме. Суд признал его виновным по двум эпизодам мошенничества в особо крупном размере. Итог - два года в колонии общего режима. При этом максимальное наказание, которое ему грозило - четыре года и четыре месяца лишения свободы за каждый эпизод.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Следователи начали проверку по факту гибели воронежского рабочего в колодце
Новая улица Воронежа получила имя юного героя
В лобовом столкновении "десятки" и фуры на воронежской трассе погибли двое
В Воронеже стали известны итоги публичных слушаний по поводу Олимпийского бульвара
Вратарь воронежского «Бурана» уехал в команду КХЛ
Воронежцы пожаловались на ручей из люка на улице Коммунаров
В Воронеже ряд домов в микрорайоне «Черемушки» останется без воды
"Оставьте курильщиков в покое": в Воронеже обсуждают запрет курения на балконах
Воронежцы приняли участие в Дне донора
Врачи дадут бесплатные консультации воронежцам, страдающим нарушениями памяти
В Воронежской области местный старожил помог найти захоронение солдат ВОВ
В Воронеже за полтора месяца обесточат все незаконные киоски
В Воронеже дорожный начальник заплатил 35 миллионов, чтобы избежать уголовного дела
Воронежцы смогут узнать, как сильно распространились грипп и ОРВИ
В Воронеже кот забрался в чужую машину: хозяина авто искали в Сети
Воронежская спортсменка завоевала Кубок России по стрельбе
В Воронежской области сельчанин хранил у себя в сарае несколько мешков марихуаны
В Воронежской области на пожарах погибли двое мужчин
Воронежец накопил штрафов ГИБДД на 800 тысяч рублей
В Воронежской области возбудили дело на «Лискинскую горэлектросеть» за слишком высокие цены на услуги
В Воронеже стали известны подробности смертельного ЧП на улице Ростовской
В Воронеже мужчина со спицей украл из супермаркета алкоголь
В Воронеже во время земляных работ погиб мужчина, двое ранены