2019-09-27T17:47:36+03:00
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В Воронеже стали известны итоги публичных слушаний по поводу Олимпийского бульвара

Как следует из документа, большинство голосующих решили "поддержать представленную документацию"
Станислав ШЕВЧЕНКО
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На слушаниях выступило немало противников идеи строительства.На слушаниях выступило немало противников идеи строительства.Фото: Кирилл Мишин
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Мэрия Воронежа опубликовала итоги публичных слушаний по поводу строительства дороги от улицы Шишкова до улицы Тимирязева - Олимпийского бульвара. Прошли они 23 сентября в Доме архитектора.

Как следует из документа, в слушаниях приняли участие 319 человек. При этом голосовали 49 из них. 28 решили "поддержать представленную документацию", 17 - "отклонить и доработать", а еще 4 - "установить лифты в планируемые пешеходные переходы".

Добавим, что на слушаниях высказались многие местные жители. Они пожаловались на то, что новая дорога ухудшит экологическую обстановку и спровоцирует проблемы для пешеходов. Противники идеи даже создали петицию.

Между тем, дорога может уменьшить в Северном микрорайоне и существенно разгрузить Московский проспект, улицы Ломоносова и 45-й Стрелковой дивизии.

Публичные слушания по вопросу строительства дороги от Тимирязева до Шишкова.Воронеж, 23 сентября 2019. Видео Кирилла Мишина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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