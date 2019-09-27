Вратарь воронежского «Бурана» уехал в команду КХЛ

СЕГОДНЯ 17:26 2019-09-27T17:55:18+03:00

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26-летний вратарь «Бурана» Андрей Макаров попытается пробиться в основу рижского «Динамо», идущем на последнем 12 месте в конференции «Запад». Он подписал двухсторонний контракт. А значит, если Андрей не выиграет конкуренцию у других голкиперов латвийского клуба, то может и вернуться в Воронеж.

В то же время состав «Бурана» пополнился 22-летним защитником Михаилом Сидоровым. Он является бронзовым призером молодежного чемпионата мира 2017 года, обладателем Кубка Гагарина и чемпионом России 2018 года. Сидорова командировали из ярославского «Локомотива», так что его в любой момент могут и отозвать назад.

Напомним, «Буран» на данный момент занимает 24 место в первенстве ВХЛ. В восьми играх «ураганные» набрали всего семь очков. Сейчас воронежский хоккейный клуб на выезде меряется силами с ХК «Номад» из столицы Казахстана Нур-Султан (бывшая Астана). После второго периода «ураганные» проигрывают 1:2.

ИСТОЧНИК KP.RU