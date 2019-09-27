Воронежцы пожаловались на ручей из люка на улице Коммунаров

СЕГОДНЯ 16:54 2019-09-27T16:54:03+03:00

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Житель Центрального района Воронежа сообщил в редакцию о том, что уже несколько дней на дороге по улице Коммунаров течет вода из-под люка.

В пресс-службе «РВК-Воронеж» нам рассказали, что заявка по этому адресу уже есть и на место аварии направили бригаду рабочих. По данным водоканала, люк канализационный.

- Напоминаем, что любой воронежец, ставший очевидцем аварии на водопроводе или канализации, может сообщить о ней по телефону 206-77-06, - рассказали в компании. – Для этого нужно указать точный адрес места порыва, чтобы аварийные бригады смогли его найти.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/734562" frameborder="0"></iframe> Канализация на улице Коммунаров.

ИСТОЧНИК KP.RU