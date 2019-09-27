В Воронеже ряд домов в микрорайоне «Черемушки» останется без воды

СЕГОДНЯ 16:33 2019-09-27T16:33:28+03:00

Кроме того, в течение суток будет понижено давление на водоводах в микрорайоне ВАИ

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На сутки будет отключено водоснабжения в микрорайоне «Черемушки», а если говорить точнее в домах по улицам Урывского № 3-35, Рижская № 2-14, Димитрова № 155-157 и в переулке Павловский № 54 и № 56.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, краны пересохнут с 8:00 28 сентября до 6:00 29 сентября. Ограничение коснется также автосалоны, расположенные по улице Изыскателей, и детский сад № 99.

- Давление будет понижено на водоводах по улицам Ильюшина, Базовая, Димитрова, Волгоградская, в переулке Монтажный, а также целом микрорайоне ВАИ, - уточнили в городской администрации.

Временное отключение водоснабжения связано с проведением работ по устройству врезки в действующую сеть водопровода. Работы будут проходить по адресу: ул. Изыскателей, 29.

ИСТОЧНИК KP.RU