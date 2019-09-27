2019-09-27T16:02:46+03:00
Происшествия

"Оставьте курильщиков в покое": в Воронеже обсуждают запрет курения на балконах

Пользователи соцсетей задаются вопросом, как будет работать нововведение на практике
Виктор ПАВЛОВ
Поделиться:
Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Воронежцы обсуждают изменения противопожарного режима, утвержденные накануне правительством РФ. Напомним, С 1 октября этого года запретят курение на балконах многоквартирных домов. Размер возможного штрафа пока не утвержден.

"Мне интересно, как будут следить, кто курит на балконе, а кто нет", - пишут в комментариях в популярном городском сообществе. "Оставьте уже курильщиков в покое. Дайте нам сдохнуть потихоньку, и все", - заявляет другой пользователь. "В подъезде не кури, в общественном месте не кури, на балконе не кури. А где курить?" - говорит третий. "А вот за выброшенные бычки из окна стоило бы штрафовать!" - отмечает четвертый.

Тема больная. 12 сентября в квартире на улице Ломоносова произошел пожар. Как говорят соседи - из-за сигареты, выброшенной сверху. Точную причину должны выяснить специалисты. К счастью, никто не пострадал. Но последствия могли быть куда более серьезные.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежцы приняли участие в Дне донора
Врачи дадут бесплатные консультации воронежцам, страдающим нарушениями памяти
В Воронежской области местный старожил помог найти захоронение солдат ВОВ
В Воронеже за полтора месяца обесточат все незаконные киоски
В Воронеже дорожный начальник заплатил 35 миллионов, чтобы избежать уголовного дела
Воронежцы смогут узнать, как сильно распространились грипп и ОРВИ
В Воронеже кот забрался в чужую машину: хозяина авто искали в Сети
Воронежская спортсменка завоевала Кубок России по стрельбе
В Воронежской области сельчанин хранил у себя в сарае несколько мешков марихуаны
В Воронежской области на пожарах погибли двое мужчин
Воронежец накопил штрафов ГИБДД на 800 тысяч рублей
В Воронежской области возбудили дело на «Лискинскую горэлектросеть» за слишком высокие цены на услуги
В Воронеже стали известны подробности смертельного ЧП на улице Ростовской
В Воронеже мужчина со спицей украл из супермаркета алкоголь
В Воронеже во время земляных работ погиб мужчина, двое ранены