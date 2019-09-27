"Оставьте курильщиков в покое": в Воронеже обсуждают запрет курения на балконах
Воронежцы обсуждают изменения противопожарного режима, утвержденные накануне правительством РФ. Напомним, С 1 октября этого года запретят курение на балконах многоквартирных домов. Размер возможного штрафа пока не утвержден.
"Мне интересно, как будут следить, кто курит на балконе, а кто нет", - пишут в комментариях в популярном городском сообществе. "Оставьте уже курильщиков в покое. Дайте нам сдохнуть потихоньку, и все", - заявляет другой пользователь. "В подъезде не кури, в общественном месте не кури, на балконе не кури. А где курить?" - говорит третий. "А вот за выброшенные бычки из окна стоило бы штрафовать!" - отмечает четвертый.
Тема больная. 12 сентября в квартире на улице Ломоносова произошел пожар. Как говорят соседи - из-за сигареты, выброшенной сверху. Точную причину должны выяснить специалисты. К счастью, никто не пострадал. Но последствия могли быть куда более серьезные.
ИСТОЧНИК KP.RU