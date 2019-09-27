Воронежцы приняли участие в Дне донора

СЕГОДНЯ 16:01 2019-09-27T16:07:03+03:00

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С самого утра у здания управы Ленинского района на улице 20-летия Октября собралась толпа желающих сдать кровь для нуждающихся. В традиционной совместной акции областной станции переливания крови и управы приняли участие около сотни добровольцев. Это сотрудники управы района, студенты Центрального филиала Российского университета правосудия, Воронежского технического университета и другие неравнодушные граждане. Многие из них постоянные участники благородной и полезной акции.

Предварительно желающие проходят обязательное первичное анкетирование, в котором отвечают на вопросы о своём здоровье, первичный скрининг крови и первичный врачебный осмотр. Если нет противопоказаний, человек становится донором.

Средняя потребность Воронежской области в компонентах крови составляет около 30 литров в сутки. И банк крови постоянно нуждается в пополнении.

ИСТОЧНИК KP.RU