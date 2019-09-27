Воронежцы смогут узнать, как сильно распространились грипп и ОРВИ

СЕГОДНЯ 15:10 2019-09-27T15:12:09+03:00

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Начало массового распространения гриппа и ОРВИ санврачи ожидают в конце ноября-начале декабря. Перед этим в региональном управлении Роспотребнадзора собираются открыть "горячую линию" по профилактике этих заболеваний. Действовать она будет с 1 по 16 октября в рабочие дни с 10.00 до 17.00 (перерыв - с 12.00 до 12.45).

Звонить можно по телефону 8-800-700-92-84. Специалисты ответят на вопросы об эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ, о том, где сделать прививку, о правильном использовании медицинских масок, о возможном введении каких-либо ограничений в образовательных учреждениях и так далее.

ИСТОЧНИК KP.RU