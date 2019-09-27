2019-09-27T15:12:09+03:00
Общество

Воронежцы смогут узнать, как сильно распространились грипп и ОРВИ

Откроется "горячая линия" по вопросам профилактики этих заболеваний
Виктор ПАВЛОВ
Поделиться:
Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Начало массового распространения гриппа и ОРВИ санврачи ожидают в конце ноября-начале декабря. Перед этим в региональном управлении Роспотребнадзора собираются открыть "горячую линию" по профилактике этих заболеваний. Действовать она будет с 1 по 16 октября в рабочие дни с 10.00 до 17.00 (перерыв - с 12.00 до 12.45).

Звонить можно по телефону 8-800-700-92-84. Специалисты ответят на вопросы об эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ, о том, где сделать прививку, о правильном использовании медицинских масок, о возможном введении каких-либо ограничений в образовательных учреждениях и так далее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Оставьте курильщиков в покое": в Воронеже обсуждают запрет курения на балконах
Воронежцы приняли участие в Дне донора
Врачи дадут бесплатные консультации воронежцам, страдающим нарушениями памяти
В Воронежской области местный старожил помог найти захоронение солдат ВОВ
В Воронеже за полтора месяца обесточат все незаконные киоски
В Воронеже дорожный начальник заплатил 35 миллионов, чтобы избежать уголовного дела
В Воронеже кот забрался в чужую машину: хозяина авто искали в Сети
Воронежская спортсменка завоевала Кубок России по стрельбе
В Воронежской области сельчанин хранил у себя в сарае несколько мешков марихуаны
В Воронежской области на пожарах погибли двое мужчин
Воронежец накопил штрафов ГИБДД на 800 тысяч рублей
В Воронежской области возбудили дело на «Лискинскую горэлектросеть» за слишком высокие цены на услуги
В Воронеже стали известны подробности смертельного ЧП на улице Ростовской
В Воронеже мужчина со спицей украл из супермаркета алкоголь
В Воронеже во время земляных работ погиб мужчина, двое ранены