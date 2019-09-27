2019-09-27T14:43:53+03:00
Общество

В Воронеже кот забрался в чужую машину: хозяина авто искали в Сети

Пушистый друг оказался в заточении
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот соцсети.Фото: скриншот соцсети.
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В Воронеже хозяина вишневой «Лады» пришлось искать в соцсетях из-за кота, который забрался в нее «волшебным» образом.

- Мой кот каким-то чудесным образом оказался в этой машине, его нужно освободить! Сколько он там сидит - неизвестно. После расспросов соседей, стало известно в какой именно квартире живут владельцы, но появляются они там редко по причине ремонта. Сейчас они проживают где-то в районе остановки Маршака. Кто знает хозяев просьба, сообщить им об этом инциденте, - написал хозяин кота в популярной группе в соцсети.

Машина припаркована у пятого подъезда дома №14 по улице Юлюса Янониса.

Воронежцев растрогала история о заточенном животном, и они предложили искать владельца авто по фамилии, указанной в квитанциях. Был и вариант со взломом машины вместе с участковым. Но хозяин нашелся сам. .

- Кот благополучно выпущен на свободу. Он залез туда вечером когда открывали машину. Молча нырнул, и мы не заметили. А хозяина этого кота нужно срочно лишить «родительских прав». Мы проживаем в этом дома всего три месяца , и я всегда думала ,что этот кот дворовый. Он постоянно ошивается на улице ,на мусорках, в подъездах. Его все подкармливают. Котейка достаточно ласковый и сам подходит ко всем гладиться. Оказывается, хозяин его выпускает , когда уходит на работу, а вечером забирает домой. Как только достали его из машины, хозяин чуть не задушил беднягу в объятиях. Был счастливый хэппи энд, - рассказали владельцы машины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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