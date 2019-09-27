2019-09-27T14:44:48+03:00
Спорт

Воронежская спортсменка завоевала Кубок России по стрельбе

Очередную награду привезет домой легендарная Елена Ткач
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Елена Ткач (в середине) добавила к своей богатой коллекции наград еще одну.Елена Ткач (в середине) добавила к своей богатой коллекции наград еще одну.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
Изменить размер текста:

В Подмосковье в спортивном стрелковом комплексе «Лисья нора» стартовал финал Кубка России по стендовой стрельбе. В турнире участвуют более 200 спортсменов.

- В олимпийском упражнении «трап» золотую медаль завоевала заслуженный мастер спорта России по стендовой стрельбе, подполковник полиции Елена Ткач. Наш стрелок показала лучший результат и в квалификации, и в финале. В поединке за золото Ткач разбила 37 тарелок. На два точных выстрела от Елены отстала Ангелина Руднева из Липецкой области. Замкнула тройку призеров ее партнер по команде Юлия Савельева, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Напомним, Елена Ткач - чемпионка мира 2002 года, чемпионка Европы 2008 года, многократная чемпиона России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Оставьте курильщиков в покое": в Воронеже обсуждают запрет курения на балконах
Воронежцы приняли участие в Дне донора
Врачи дадут бесплатные консультации воронежцам, страдающим нарушениями памяти
В Воронежской области местный старожил помог найти захоронение солдат ВОВ
В Воронеже за полтора месяца обесточат все незаконные киоски
В Воронеже дорожный начальник заплатил 35 миллионов, чтобы избежать уголовного дела
Воронежцы смогут узнать, как сильно распространились грипп и ОРВИ
В Воронеже кот забрался в чужую машину: хозяина авто искали в Сети
В Воронежской области сельчанин хранил у себя в сарае несколько мешков марихуаны
В Воронежской области на пожарах погибли двое мужчин
Воронежец накопил штрафов ГИБДД на 800 тысяч рублей
В Воронежской области возбудили дело на «Лискинскую горэлектросеть» за слишком высокие цены на услуги
В Воронеже стали известны подробности смертельного ЧП на улице Ростовской
В Воронеже мужчина со спицей украл из супермаркета алкоголь
В Воронеже во время земляных работ погиб мужчина, двое ранены