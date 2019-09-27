Воронежская спортсменка завоевала Кубок России по стрельбе

СЕГОДНЯ 14:39 2019-09-27T14:44:48+03:00

Елена Ткач (в середине) добавила к своей богатой коллекции наград еще одну. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

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В Подмосковье в спортивном стрелковом комплексе «Лисья нора» стартовал финал Кубка России по стендовой стрельбе. В турнире участвуют более 200 спортсменов.

- В олимпийском упражнении «трап» золотую медаль завоевала заслуженный мастер спорта России по стендовой стрельбе, подполковник полиции Елена Ткач. Наш стрелок показала лучший результат и в квалификации, и в финале. В поединке за золото Ткач разбила 37 тарелок. На два точных выстрела от Елены отстала Ангелина Руднева из Липецкой области. Замкнула тройку призеров ее партнер по команде Юлия Савельева, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Напомним, Елена Ткач - чемпионка мира 2002 года, чемпионка Европы 2008 года, многократная чемпиона России.

ИСТОЧНИК KP.RU