В Воронежской области сельчанин хранил у себя в сарае несколько мешков марихуаны

СЕГОДНЯ 14:18 2019-09-27T14:18:15+03:00

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В селе Нижний Икорец Воронежской области у местного жителя в сарае сотрудники полиции нашли несколько мешков с марихуаной. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в пятницу, 27 сентября.

Наркотик 33-летний уроженец среднеазиатской республики хранил в мешках из под сахара. Кроме того, на обоях, расстеленных на деревянных ящиках, мужчина хранил уже приготовленную к употреблению марихуану, вес которой составил 253 грамма.

Мужчина признал вину, а также указал место, где сорвал дикорастущую коноплю. В настоящий момент растения уничтожены в рамках проведения оперативно-профилактической операции «Мак».

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».

ИСТОЧНИК KP.RU