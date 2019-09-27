В Воронежской области сельчанин хранил у себя в сарае несколько мешков марихуаны
В селе Нижний Икорец Воронежской области у местного жителя в сарае сотрудники полиции нашли несколько мешков с марихуаной. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в пятницу, 27 сентября.
Наркотик 33-летний уроженец среднеазиатской республики хранил в мешках из под сахара. Кроме того, на обоях, расстеленных на деревянных ящиках, мужчина хранил уже приготовленную к употреблению марихуану, вес которой составил 253 грамма.
Мужчина признал вину, а также указал место, где сорвал дикорастущую коноплю. В настоящий момент растения уничтожены в рамках проведения оперативно-профилактической операции «Мак».
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».
ИСТОЧНИК KP.RU