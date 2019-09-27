В Воронежской области на пожарах погибли двое мужчин

СЕГОДНЯ 14:14 2019-09-27T14:14:09+03:00

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В четверг, 26 сентября, в 5.38 в Лисках на улице Краснознаменной случился пожар. После его тушения внутри дома обнаружили тело 73-летнего мужчины. В то же утро в 5.39 сообщили о пожаре в Острогожске на улице Шевченко. Там погиб 71-летний мужчина. Оба пожара случились из-за непотушенных сигарет – люди засыпали, не закончив процесс курения.

Спасатели призывают – если уж не можете бросить курить, то по крайней мере не делайте этого, когда того и гляди заснете. Себя не жалко – о родственниках, соседях подумайте.

В 23.50 26 сентября еще один пожар случился в селе Гаврильск Поворинского района. Там на улице Советской огонь уничтожил сарай 8x5 метров. Пожар полностью потушили в 00.27. Во время него получила отравление продуктами горения 77-летняя женщина. Ее отвезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU