Воронежец накопил штрафов ГИБДД на 800 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:00 2019-09-27T14:00:31+03:00

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800 тысяч рублей - такова сумма штрафов за нарушения ПДД, которую накопил 31-летний воронежец. Оплачивать их мужчина не спешил, потому ГИБДД периодически передавали материалы судебным приставам. Накопилось более 20 исполнительных производств.

Приставы отыскали БМВ-520, на котором передвигался нарушитель. Машину арестовали, но эвакуировать не стали - оставили должнику на ответственное хранение. Но далее что-то пошло не так. Мужчина спрятал машину от приставов, при этом продолжил на ней ездить.

- Был установлен маршрут передвижения автомобиля. Затем произошло его задержание сотрудниками ГИБДД. Изъятый автомобиль передан на реализацию. Полученные средства пошли на частичное погашение задолженности по штрафам, - сообщают в УФССП по Воронежской области.

Добавим, что в этом году от реализации арестованного имущества приставы получили уже 105,5 млн. руб.

ИСТОЧНИК KP.RU