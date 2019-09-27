2019-09-27T14:00:31+03:00
Происшествия

Воронежец накопил штрафов ГИБДД на 800 тысяч рублей

В итоге его БМВ арестовали
Виктор ПАВЛОВ
Поделиться:
Инспекторы задержали должника, который катался на арестованной машине.Инспекторы задержали должника, который катался на арестованной машине.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
Изменить размер текста:

800 тысяч рублей - такова сумма штрафов за нарушения ПДД, которую накопил 31-летний воронежец. Оплачивать их мужчина не спешил, потому ГИБДД периодически передавали материалы судебным приставам. Накопилось более 20 исполнительных производств.

Приставы отыскали БМВ-520, на котором передвигался нарушитель. Машину арестовали, но эвакуировать не стали - оставили должнику на ответственное хранение. Но далее что-то пошло не так. Мужчина спрятал машину от приставов, при этом продолжил на ней ездить.

- Был установлен маршрут передвижения автомобиля. Затем произошло его задержание сотрудниками ГИБДД. Изъятый автомобиль передан на реализацию. Полученные средства пошли на частичное погашение задолженности по штрафам, - сообщают в УФССП по Воронежской области.

Добавим, что в этом году от реализации арестованного имущества приставы получили уже 105,5 млн. руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Оставьте курильщиков в покое": в Воронеже обсуждают запрет курения на балконах
Воронежцы приняли участие в Дне донора
Врачи дадут бесплатные консультации воронежцам, страдающим нарушениями памяти
В Воронежской области местный старожил помог найти захоронение солдат ВОВ
В Воронеже за полтора месяца обесточат все незаконные киоски
В Воронеже дорожный начальник заплатил 35 миллионов, чтобы избежать уголовного дела
Воронежцы смогут узнать, как сильно распространились грипп и ОРВИ
В Воронеже кот забрался в чужую машину: хозяина авто искали в Сети
Воронежская спортсменка завоевала Кубок России по стрельбе
В Воронежской области сельчанин хранил у себя в сарае несколько мешков марихуаны
В Воронежской области на пожарах погибли двое мужчин
В Воронежской области возбудили дело на «Лискинскую горэлектросеть» за слишком высокие цены на услуги
В Воронеже стали известны подробности смертельного ЧП на улице Ростовской
В Воронеже мужчина со спицей украл из супермаркета алкоголь
В Воронеже во время земляных работ погиб мужчина, двое ранены